Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова по делу о теракте под Херсоном

Мосгорсуд на заседании 9 сентября признал законным заочный арест бывшего руководителя главного управления разведки минобороны Украины, руководителя офиса главы киевского режима Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте в Херсонской области.
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