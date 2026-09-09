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Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова по делу о теракте под Херсоном

Мосгорсуд на заседании 9 сентября признал законным заочный арест бывшего руководителя главного управления разведки минобороны Украины, руководителя офиса главы киевского режима Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте в Херсонской области.

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