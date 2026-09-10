Ашдод снова лучший: город получил Национальную премию в области образования

В Иерусалиме состоялся торжественный вечер, который стал особенным для Ашдода. На сцене конгресс-центра «Биньяней ха-Ума» министр просвещения Йоав Киш вручил мэру Ашдода д-ру Ихиэлю Ласри … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым