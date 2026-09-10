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Ашдод снова лучший: город получил Национальную премию в области образования

Ашдод снова лучший: город получил Национальную премию в области образования

В Иерусалиме состоялся торжественный вечер, который стал особенным для Ашдода. На сцене конгресс-центра «Биньяней ха-Ума» министр просвещения Йоав Киш вручил мэру Ашдода д-ру Ихиэлю Ласри … .

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