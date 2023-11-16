НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Евгений Плющенко о победе Муравьевой в Казани: «Мурочка была лучшей из лучших. Бомбим дальше, чемпионка!»

«Мурочка была лучшей из лучших с двумя чистейшими прокатами на этапе Гран-при в Казани – это была очень важная победа для нашего частного клуба «Ангелы Плющенко»! Впереди много стоит целей и задач, в том числе и по усилению прыжкового контента! Бомбим дальше, чемпионка! Поздравляю всю нашу команду «Ангелов Плющенко», всех тренеров, кто работает на протяжении четырех сезонов с Соней: Дмитрия, Сергея, Рэма и Алексея! Медленно, но верно мы движемся к нашим главным целям – наивысшим достижениям в спорте», – написал Плющенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх