Евгений Плющенко о победе Муравьевой в Казани: «Мурочка была лучшей из лучших. Бомбим дальше, чемпионка!»

«Мурочка была лучшей из лучших с двумя чистейшими прокатами на этапе Гран-при в Казани – это была очень важная победа для нашего частного клуба «Ангелы Плющенко»! Впереди много стоит целей и задач, в том числе и по усилению прыжкового контента! Бомбим дальше, чемпионка! Поздравляю всю нашу команду «Ангелов Плющенко», всех тренеров, кто работает на протяжении четырех сезонов с Соней: Дмитрия, Сергея, Рэма и Алексея! Медленно, но верно мы движемся к нашим главным целям – наивысшим достижениям в спорте», – написал Плющенко.