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Догнать "Кинжал" пока не получается, или у американцев с гиперзвуком всё не очень хорошо.

Догнать "Кинжал" пока не получается, или у американцев с гиперзвуком всё не очень хорошо.

Вот уже как больше пяти лет Россия является единственной в мире страной, которой удалось создать полный спектр гиперзвукового оружия - морское, сухопутное, авиационного базирования, а также стратегические варианты.

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