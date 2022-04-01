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В «Рубине» сообщили о расторжении контракта с футболистом Кварацхелией

В «Рубине» сообщили о расторжении контракта с футболистом Кварацхелией

Футбол , 01 апр, 00:19  0  «Рубин» расторг контракт с грузинским футболистом Кварацхелией, уехавшим ранее на родину Казанский «Рубин» расторг контракт с грузинским футболистом Хвичей Кварацхелией, который ранее приостановил действие соглашение с российским клубом и перешел в батумское «Динамо» Кварацхелия (Фото: ТАСС) Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила РБК о расторжении контракта с грузинским футболистом команды Хвичей Кварацхелией, который ранее перешел в «Динамо» из Батуми.

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