В «Рубине» сообщили о расторжении контракта с футболистом Кварацхелией

Футбол , 01 апр, 00:19 0 «Рубин» расторг контракт с грузинским футболистом Кварацхелией, уехавшим ранее на родину Казанский «Рубин» расторг контракт с грузинским футболистом Хвичей Кварацхелией, который ранее приостановил действие соглашение с российским клубом и перешел в батумское «Динамо» Кварацхелия (Фото: ТАСС) Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила РБК о расторжении контракта с грузинским футболистом команды Хвичей Кварацхелией, который ранее перешел в «Динамо» из Батуми.