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ИА Регнум

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Премьер Грузии Кобахидзе пообещал уничтожить русофобию в зародыше

Русофобия в Грузии будет уничтожена в зародыше. Такое заявление 15 сентября сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

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