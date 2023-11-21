Карагандинский танцевальный ансамбль завоевал три Гран-при на международном конкурсе

Старший состав образцового хореографического ансамбля «Шолпан» при карагандинской гимназии № 39 имени Магжана Жумабаева на международном конкурсе Fresh drive в Ташкенте был отмечен высшей наградой – Гран-при, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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