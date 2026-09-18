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FiNE NEWS

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В США Зеленскому сообщили плохие новости о президентских выборах

Глава Украины Владимир Зеленский, скорее всего, не выиграет следующие президентские выборы. Плохие новости украинскому лидеру сообщил колумнист журнала The American Conservative (TAC) Тед Снайдер.

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