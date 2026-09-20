Шалимов назвал нерешенные проблемы «Краснодара», приведшие «быков» к потере очков в трех последних матчах РПЛ

- «Краснодар» не смог решить проблему двух позиций - крайнего форварда и «десятки». Ни Боселли, ни Воробьев эти позиции в качестве игроков основного состава не закрывают, - прокомментировал российский тренер Игорь Шалимов третью подряд ничью «Краснодара» - на сей раз в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0).
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