Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    И его рожу просроченого предателя!В новогоднюю ночь...
  • Eduard
    Ещё один"Таракан усатый" с завышеным самомнением!Азербайджан выраз...
  • Eduard
    Всё подстроено,авто Маска башня Трампа!Электромобиль Tes...

Бывшего тренера сборной Азербайджана по гимнастике отстранили пожизненно

Бывшего тренера сборной Азербайджана по гимнастике отстранили пожизненно

В Дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) наложили санкции на Азербайджанскую гимнастическую федерацию (AGF), бывшего тренера сборной страны по художественной гимнастике Мариану Василеву, а также действующего тренера Сияну Василеву и тренера AGF Евгению Виляеву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Эти якобыямеждународные федерации&quot; превратились в политических монстров.Все их обвинения лживы.Им бы на себя самих посмотреть,
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх