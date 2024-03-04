Более 130 зависимых подростков стоят на учете в Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на заведующего диспансерно-поликлиническим отделением № 2 по обслуживанию детского населения Нижегородского областного наркологического диспансера Алексея Нелидова.
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