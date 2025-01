Switch 2 «утекла» на CES 2025, специальная Windows для портативок, 1 сезон League of Legends…

Директор по программному менеджменту Xbox Джейсон Рональд обсудил будущее портативных консолей, «точную копию» Switch 2 привезли на CES 2025, компания Lenovo анонсировала Legion Go 2 и Legion Go S, творческий руководитель Marvel Rivals Гуанъюнь Чэнь и ведущий дизайнер сражений с ником Zhiyong поделились деталями первого сезона игры, разработчики из Riot Games опубликовали кинематографический трейлер League of Legends «Добро пожаловать в Ноксус».