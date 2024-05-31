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В Японии возмутились тем, что Вьетнам пригласил президента России, чтобы уйти из-под влияния Запада и поддержать Москву

В Японии возмутились тем, что Вьетнам пригласил президента России, чтобы уйти из-под влияния Запада и поддержать Москву

Власти Вьетнама, которые долго придерживались нейтралитета в отношении ситуации в Восточной Европе, наконец сделали свой выбор, и Западу он абсолютно не понравился, ведь глава компартии делает ставку на победу Москвы.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну это японцы готовы вечно сосать у тех кто ядерными бомбами их бомбил, а вьетнамцы - победители и они не холуи тех, кто поливал их отцов оранжем и напалмом..
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21 час.
ВД
Вовладар Даров
Вьетнам имеет чувство достоинства, в отличии от японцев, которые лижут зад своих врагов!
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3 час.

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