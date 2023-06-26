На въезде в Новосибирск со стороны Кузбасса установили новую стелу

Монумент возвели без затрат из бюджета – это подарок двух районов города к 130-летию мегаполиса.На восточном въезде в Новосибирск появилась новая стела – она стоит на границе Октябрьского и Дзержинского района, разделяя их своеобразными "крыльями".
Монумент возвели без затрат из бюджета – это подарок двух районов города к 130-летию мегаполиса.На восточном въезде в Новосибирск появилась новая стела – она стоит на границе Октябрьского и Дзержинского района, разделяя их своеобразными "крыльями".
Свежие комментарии