БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крымский мост отстояли. В сценарии бандеровской спецоперации обнаружен финский след

Крымский мост отстояли. В сценарии бандеровской спецоперации обнаружен финский след

Эффективная работа ФСБ породила вопросы о каналах поставки в Россию взрывчатки для терактов Герман Галкин Фото: Максим Чурусов/ТАСС Очередные попытки подрыва Крымского моста предотвращены сотрудниками ФСБ.

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