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Были ли египетский принц Тутмос настоящим Моисеем и другие загадки древней забытой религии атенизм

Были ли египетский принц Тутмос настоящим Моисеем и другие загадки древней забытой религии атенизм

На протяжении большей части известной истории Древнего Египта население поклонялось нескольким богам, причем обычные граждане могли свободно у себя дома поклоняться любым богам, которых они считали нужными.

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