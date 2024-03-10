Были ли египетский принц Тутмос настоящим Моисеем и другие загадки древней забытой религии атенизм

На протяжении большей части известной истории Древнего Египта население поклонялось нескольким богам, причем обычные граждане могли свободно у себя дома поклоняться любым богам, которых они считали нужными.
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