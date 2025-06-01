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Царьград

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Операция в Сомали: Ликвидированы 15 экстремистов и захвачен их штаб

Операция в Сомали: Ликвидированы 15 экстремистов и захвачен их штаб

В Пунтленде, восточной части Сомали, операция против экстремистов привела к ликвидации 15 боевиков и захвату их командного центра.

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