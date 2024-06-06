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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Месси – это Месси. Такого игрока больше не увидим. Он будет лучшим, пока не завершит карьеру». Чиривелья о Лео

Аргентинский игрок выступал за парижан с 2021 по 2023 год. – Как Лионель Месси проявил себя за годы во Франции? – Думаю, он пришел в лигу, чтобы оставаться конкурентоспособным.

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