В Новосибирске вода в реке Тула позеленела из-за испытаний

В Новосибирске вода в реке Тула окрасилась в зеленый цвет. Об этом 4 октября сообщили подписчики группы «Инцидент -Новосибирск» «ВКонтакте».
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