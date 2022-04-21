Правозащитники посетили в СИЗО арестованную за листовки против спецоперации художницу Сашу Скочиленко

Максимальное наказание по инкриминируемой ей статье о фейках про армию — десять лет тюрьмыПравозащитники посетили в следственном изоляторе художницу Сашу Скочиленко, которая была арестована за листовки с осуждением спецоперации РФ на Украине.
Максимальное наказание по инкриминируемой ей статье о фейках про армию — десять лет тюрьмыПравозащитники посетили в следственном изоляторе художницу Сашу Скочиленко, которая была арестована за листовки с осуждением спецоперации РФ на Украине.
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