Daily Storm

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Правозащитники посетили в СИЗО арестованную за листовки против спецоперации художницу Сашу Скочиленко

Правозащитники посетили в СИЗО арестованную за листовки против спецоперации художницу Сашу Скочиленко

Максимальное наказание по инкриминируемой ей статье о фейках про армию — десять лет тюрьмыПравозащитники посетили в следственном изоляторе художницу Сашу Скочиленко, которая была арестована за листовки с осуждением спецоперации РФ на Украине.

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