Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«А меня за что?» Как создатели «Миротворца» оказываются на нем самом

«А меня за что?» Как создатели «Миротворца» оказываются на нем самом

В общем потоке новостей из Украины разной степени чудесатости привлекают к себе внимание несколько свежих жертв колеса генотьбы, внезапно проехавшегося как по тем, кто старательно демонстрировал лояльность к происходящему, так и по тем, кто непосредственно участвовал в конструировании новой реальности на самых ранних ее этапах.

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