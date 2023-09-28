Семьям "со стажем" предложили выдавать бесплатные земельные участки

Семьям с детьми, прожившим в браке более 10 лет, предложили выдавать бесплатные участки. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с главой Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
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