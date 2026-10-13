В Липецке 21-летний водитель на «Фольксвагене» сбил 17-летнюю девушку

В Липецкой области за сутки автоинспекторы зафиксировали более 7 тысяч нарушений ПДД, в том числе 3 случая вождения в нетрезвом виде и 83 — без ремней безопасности.
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