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Сперма внесённого в перечень террористов Павла Дурова* остаётся доступной для ЭКО

Сперма внесённого в перечень террористов Павла Дурова* остаётся доступной для ЭКО

Донорская сперма основателя Telegram Павла Дурова*, которого сегодня внесли в перечень террористов, всё ещё доступна для бесплатного ЭКО.

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