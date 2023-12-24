Форвард "Спартака" Локтионов о Ковальчуке: надеюсь, дальше будем играть лучше

Нападающий московского "Спартака" Андрей Локтионов высказался об игре вместе с Ильей Ковальчуком, который 24 декабря провел дебютную игру за красно-белых после возвращения в команду, передает пресс-служба красно-белых в Telegram.
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