Фестиваль «Тайбола» собирает книги для локации «Книжный шкаф»

В Архангельске и Северодвинске «Тайбола» собирает книги для фестивальной локации «Книжный шкаф». Её главная функция — дать хорошим изданиям вторую жизнь, помочь найти новых читателей, привлечь внимание к книге как объекту творчества и носителю информации.
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