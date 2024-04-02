Фестиваль «Тайбола» собирает книги для локации «Книжный шкаф»

В Архангельске и Северодвинске «Тайбола» собирает книги для фестивальной локации «Книжный шкаф». Её главная функция — дать хорошим изданиям вторую жизнь, помочь найти новых читателей, привлечь внимание к книге как объекту творчества и носителю информации.