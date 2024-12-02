СЕО автоконцерна Stellantis отправлен в отставку из-за падения прибыли

Карлос Таварес, исполнительный директор автоконцерна Stellantis, который производит авто брендов Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel и Peugeot, уйдет в отставку из-за падения прибыли и снижения продаж.
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