Марко Рубио заявил о сохранении санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских союзников Вашингтона в том, что администрация президента Дональда Трампа не планирует отменять антироссийские санкции до достижения прогресса в урегулировании украинского конфликта.
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