Марко Рубио заявил о сохранении санкций против России

Новости внутренней и внешней политики в России

Госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских союзников Вашингтона в том, что администрация президента Дональда Трампа не планирует отменять антироссийские санкции до достижения прогресса в урегулировании украинского конфликта.