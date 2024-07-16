Готовая еда: новый фастфуд нашего времени и скрытые угрозы Ольга ВайленкоВ последние годы готовая еда, доставляемая прямо на дом, приобрела небывалую популярность, став своего рода новым фастфудом нашего времени.
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