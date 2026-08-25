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Матч «Спартак» – «Зенит» стал лидером по обороту ставок и самым прибыльным для PARI в 5-м туре РПЛ

В PARI подвели итоги 5-го тура Альфа-Банк РПЛ. Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Спартак» – «Зенит» (2:0).

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