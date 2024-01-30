Грозит ли США начало гражданской войны: почему появление «Техасской народной республики» создает риски Татьяна АрестоваВ последнее время в российском интернет-сегменте активно обсуждается фраза «Техасская народная республика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии