Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Eduard
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Дождись или умри: Инфарктникам вместе со скорой надо вызывать прокуратуру

Дождись или умри: Инфарктникам вместе со скорой надо вызывать прокуратуру

Юлия Банишевская То, о чём предупреждали медики, началось: из-за нехватки сотрудников скорая помощь захлёбывается от вызовов, есть уже и первые жертвы.

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Комментарии
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Балу -
Зато Голикова - цветет и процветает!...
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2 час.
Малик Гумеров
Внутренний враг не спит = свою работу делает .... !!!
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49 мин.
МГ
Малик Гумеров
У нее работа такая = геноцидить население !
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48 мин.
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