На Юпитере разглядели огромное уродливое лицо

Клубящиеся облака планеты-гиганта образуют изображение, напоминающее жуткое лицо. 7 сентября космический корабль NASA «Юнона» сделал очередной снимок во время своего 54-го пролета над северными регионами Юпитера, также известными как Jet N7.
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