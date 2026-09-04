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Татар-информ

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Отправка контейнеров с терминала «Один пояс, один путь» в РТ выросла в 2,5 раза

Отправка контейнеров с терминала «Один пояс, один путь» в РТ выросла в 2,5 раза

Фото: dxlc.ru Отправка контейнеров с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане за январь – август увеличилась в 2,5 раза.

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