Взломавшие ГАС "Правосудие" хакеры поблагодарили "Лабораторию Касперского"

Проукраинская хакерская группировка BO Team, взявшая на себя ответственность за кибератаку на ГАС "Правосудие" и официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ, поблагодарила российские компании из сферы информационной безопасности "Лабораторию Касперского" и Positive Technologies.
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