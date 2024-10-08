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Взломавшие ГАС "Правосудие" хакеры поблагодарили "Лабораторию Касперского"

Взломавшие ГАС "Правосудие" хакеры поблагодарили "Лабораторию Касперского"

Проукраинская хакерская группировка BO Team, взявшая на себя ответственность за кибератаку на ГАС "Правосудие" и официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ, поблагодарила российские компании из сферы информационной безопасности "Лабораторию Касперского" и Positive Technologies.

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