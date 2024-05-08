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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джан после прохода «ПСЖ»: «Теперь критики могут заткнуться. «Боруссия» в финале, и это заслуженно»

По сумме двух матчей «Дортмунд» выбил «ПСЖ» (1:0, 1:0) и вышел в финал турнира. – Невероятно горжусь командой и нашим выступлением.

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