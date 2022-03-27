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Фриц о победе над Кукушкиным: «До матча немного переживал за лодыжку, но в итоге чувствовал себя прекрасно»

Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Михаилом Кукушкиным во втором круге в Майами. Чемпион Индиан-Уэллс победил 6:3, 5:7, 6:3.

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