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Царьград

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В Краснодаре два частных дома загорелись на площади 320 квадратов

В Краснодаре два частных дома загорелись на площади 320 квадратов

В Краснодаре на улице Хопёрского полка огонь охватил два частных дома. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания достигла 320 квадратных метров, его удалось локализовать.

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