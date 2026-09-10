В Краснодаре два частных дома загорелись на площади 320 квадратов

В Краснодаре на улице Хопёрского полка огонь охватил два частных дома. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания достигла 320 квадратных метров, его удалось локализовать.
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