«Ямал Гурмэ»: Ямальские деликатесы в тренде высокой кухни

Ямальская продукция громко заявила о себе на двух крупнейших гастрономических площадках Москвы. Предприятия ЯНАО представили свои деликатесы на ресторанной конференции «Тема еды» от «Яндекс-еда» и международном форуме «Завтрак шефа».
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