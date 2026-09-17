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Царьград

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Если любишь — отпусти: Джонсон сравнил Россию и Украину с парой, которой пора расстаться

Если любишь — отпусти: Джонсон сравнил Россию и Украину с парой, которой пора расстаться

Борис Джонсон дал России непрошенный совет по Украине.Борис Джонсон предложил России «отпустить Украину», проведя параллель с отношениями между людьми.

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