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Известная украинская певица подумывала о смене пола

Украинская певица Анастасия Приходько, которая известна российскому зрителю как победительница «Фабрики звёзд 7» и как участница Евровидения-2009, заявила, что в юности была очень закомплексованным ребёнком, постоянно донашивала одежду за братом….

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