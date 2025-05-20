“Настоящий фанат найдёт способ купить игру за $80”: Рэнди Питчфорд резко от...

“Настоящий фанат найдёт способ купить игру за $80”: Рэнди Питчфорд резко ответил на вопросы о цене Borderlands 4Он добавил, что в 1991 году, будучи студентом и работая в кафе за минимальную зарплату, сам смог купить Starflight для Sega Genesis за $80.
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