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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**“Настоящий фанат найдёт способ купить игру за $80”: Рэнди Питчфорд резко от...

“Настоящий фанат найдёт способ купить игру за $80”: Рэнди Питчфорд резко ответил на вопросы о цене Borderlands 4Он добавил, что в 1991 году, будучи студентом и работая в кафе за минимальную зарплату, сам смог купить Starflight для Sega Genesis за $80.

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