Экс-мэр Бельц опроверг заявление Петкова о пропаже важных документов

Бывший мэр Бельц Николай Григоришин ответил на обвинение нового градоначальника Александра Петкова. Ранее новоизбранный мэр Бельц заявил, что из учреждения пропали важные документы, подтверждающие земельные отношения с арендаторами.
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