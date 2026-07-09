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Более 500 мостов строят и ремонтируют в России в 2026 году

Более 500 мостов строят и ремонтируют в России в 2026 году

МОСКВА (ИА Реалист). Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил о масштабных работах по строительству, реконструкции и ремонту искусственных сооружений в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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