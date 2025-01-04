В Абхазии опять отключают свет – майнеры-криптовалютчики потребляют слишком много

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Sergey Ivanov

Ленин говорил: -Можно быть добрым, а можно- добреньким. Россия- добренькая. А добреньких презирают. Пока Россия добренькая- гордые сыны Кавказа будут брать у нее электричество для майнинга, деньги для своих лексусом и крайслеров... И будут плевать на Россию. И чем больше она будет добренькой- тем больше будут плевать! Вот и порядок наводить надо не с Абхазии. С самой России! Наведем порядок у себя, перестреляем свое ворье- тогда и с Абхазией все прояснится. Ведь просто все: Заплатил деньги- получи товар (электричество). Сколько заплатил- столько и получил. По рыночным ценам. И плевать, на что они эту электроэнергию потратят.