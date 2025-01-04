Вот и стало ясно, куда же утекает т.н. «социальное электричество» добренькой России, которое мы поставляем в Абхазию, внимание, за бесплатно.
В Абхазии опять отключают свет – майнеры-криптовалютчики потребляют слишком много
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Ленин говорил: -Можно быть добрым, а можно- добреньким. Россия- добренькая. А добреньких презирают. Пока Россия добренькая- гордые сыны Кавказа будут брать у нее электричество для майнинга, деньги для своих лексусом и крайслеров... И будут плевать на Россию. И чем больше она будет добренькой- тем больше будут плевать! Вот и порядок наводить надо не с Абхазии. С самой России! Наведем порядок у себя, перестреляем свое ворье- тогда и с Абхазией все прояснится. Ведь просто все: Заплатил деньги- получи товар (электричество). Сколько заплатил- столько и получил. По рыночным ценам. И плевать, на что они эту электроэнергию потратят.
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6 час.
В
Василий
Китайцы жестоки- своих воров отстреливают, страна растёт. Россия добренькая - воров жалеет и просто пересаживает их в другие кресла, поэтому об неё и вытирают ноги.
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5 час.
Татьянка Яцук
И доколе кормить кусающих руку дающую в ущерб собственному народу????!!!! Когда уже совесть проснётся и повернётесь лицом к людям-россиянам?!
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39 мин.
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