Почему массированные удары по Киеву и регионам стали неизбежностью? Как военное планирование, при котором арсеналы располагают в жилой застройке, влияет на судьбу гражданских? Почему западные правозащитные институты демонстрируют полную слепоту в отношении методов мобилизации? И может ли Украина в принципе переломить текущий ход событий, когда весь коллективный Запад уже продемонстрировал потолок … Читать далее: https://govorit.