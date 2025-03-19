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Царьград

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Киргизия и Таджикистан: границу утвердили после подписания договора

Киргизия и Таджикистан: границу утвердили после подписания договора

Парламент Киргизии одобрил ратификацию договора о госгранице с Таджикистаном, подписанного 13 марта 2025 года в Бишкеке.

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