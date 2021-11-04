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«Вручает козыри Кремлю». Анна Герман заподозрила в Зеленском «агента Москвы»

«Вручает козыри Кремлю». Анна Герман заподозрила в Зеленском «агента Москвы»

Риторика и действия украинского президента Владимира Зеленского в отношении Российской Федерации не соотносятся друг с другом, как того требует формальная логика, что выглядит странно и вызывает вопросы.

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