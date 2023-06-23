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Японский миллиардер Сон заявил о планах захвата мира с помощью искусственного интеллекта

Японский миллиардер Сон заявил о планах захвата мира с помощью искусственного интеллекта

Японский миллиардер, глава технологической и финансовой корпорации SoftBank, председатель совета директоров телекоммуникационной компании Sprint Масаёси Сон заявил о своих намерениях по «захвату мира» с помощью технологии искусственного интеллекта.

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