"Это сделает проникающая бомба с ядерным зарядом": Спецы предложили вариант встречи F-16

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Леонид Ла Рошель

Чёт много в последние дни стало разговоров и применении ТЯО в непонятном ключе - вот можно и нужно вот так и вот так, но мы нитакие, мы никагада так не седлаем, патамушта эта апасно... Смысл вообще этих разговоров - 3,14здаболам-теоретикам по3,14здеть больше не о чем?